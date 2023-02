Terremoto Siena | oggi nuova scossa | quasi 40 registrate nella notte

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) –didi magnitudo 2.8 questa mattina alle 8.19, registrata dall’Ingv a 8 km di profondità. Da quella più forte di magnitudo 3.5, registrata ieri sera alle 21.51 sono state40 le scosse. I tecnici stanno procedendo nelle verifiche agli edifici.città del Palio, dovescuole e università sono chiuse, molte persone per paura hanno passato lafuori casa, dormendo in auto. Il Comune diè in allerta con i propri uffici, in particolare Polizia Municipale e Protezione Civile. Il Comune raccomanda, nel caso si voglia uscire dalla propria abitazione, di recarsi in spazi aperti. ...