Terremoto in Turchia | militari spagnoli cercano sopravvissuti tra le macerie

Il devastanteche ha squarciato la terra in, causando secondo stime ancora parziali 6.957 vittime, ha inferto ingenti danni alla piccola sinagoga di Antiochia e negli incendi che ...e Siria, oltre 16mila vittime Continua a crescere il bilancio del violentoche ha scossoe Siria che ora è a oltre 16mila vittime. Secondo le autorità governative e ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 16.000 morti. 7 italiani tra i dispersi La Gazzetta dello Sport

Terremoto in Turchia causato da due faglie Scienza in rete

Terremoto Turchia e Siria, oltre 15mila morti: Assad chiede aiuto anche per i ribelli Il Riformista

Terremoto Turchia, la foto che spezza il cuore: padre tiene la mano della figlia morta - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

In seguito al catastrofico terremoto di magnitudo 7.8 in Siria e Turchia avvenuto il 6 febbraio 2023, l'operatore WindTre ha annunciato di offrire chiamate gratuite verso Turchia e Siria fino al 15 ...SILVI - «Solo in questo momento mi sento davvero al sicuro» ha detto Luigi Di Giovanni, 50 anni, di Pescara, marito e padre di due figli, appena ha messo i piedi all'aeroporto ...