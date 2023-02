Terremoto in Turchia | madre e figlio salvati dopo 70 ore sotto le macerie La gioia del vicesindaco Tutuk sui social | “È un miracolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023)70 oreledi un edificio crollato, una donna e ilsono stati tratti in salvo dai soccorritori nel distretto di Akevler di Hatay, in. Alle ricerche ha partecipato anche ildi Yalova Mustafache ha condiviso la sua emozione sui: “È un. Come si possono spiegare questi sentimenti,le voci dale, ci siamo subito diretti lì con la nostra squadra e, per fortuna, li abbiamo tirati fuori”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.