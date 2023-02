Terremoto in Turchia | la testimonianza di un soccorritore italiano | “Le persone ci chiedono aiuto e noi dobbiamo scegliere chi salvare”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Una situazione “drammatica”. Così Samuele Pacchi, infermiere toscano partito per portare soccorso ined operativo nella zona di Hatay descrive all’Ansa la situazione dopo il sisma che ha colpitoe Siria. “Sono scene disperate – spiega in un’intervista telefonica – Lesi inginocchiano, piangono e ci”, tanto che si è anche costretti achi. “Diventa davvero difficile dire di no, ma ovviamente – afferma – siamo costretti a dover fare una cernita econcentrarci” sui dati oggettivi “come leche rispondono da sotto le macerie” oppure” se uno dei nostri cani dei vigili de l fuoco sente una scia”. La speranza, dice, “è quella di trovare ancora...

Le operazioni di soccorso nella zona colpita dal verificatosi questo lunedì in e Siria dimostrano la grande ondata di solidarietà che ha suscitato questa catastrofe.

Il team Usar dei vigili del fuoco, arrivato in Turchia per prestare soccorso dopo il terremoto, ha lavorato per tutta la notte ad Antiochia per le ricerche di dispersi sotto le macerie. Hanno superato la soglia delle 15.000 vittime i terremoti che hanno colpito il sud della Turchia provocando morte e distruzione anche nel nord della Siria. I feriti in Turchia sono almeno 62.914.