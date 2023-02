Terremoto in Turchia e Siria | i morti sono oltre 15mila Mea culpa di Erdogan sui soccorsi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il bilancio dei terremoti insupera i: almeno 12.391 in- dove i feritialmeno 62.914 - e almeno 2.992 in. I funzionari dell'Organizzazione mondiale della...

Ecco dove ha colpito iltrae Siria In trappola fra fango e macerie. Lo sforzo dei volontari in Siria non basta Molto di quello che si potrà fare in Siria dopo ildipende ...Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite ina causa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la tv di Stato Trt. L'agenzia ha inoltre ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 15mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoti Turchia e Siria, bilancio supera i 15.000 morti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Terremoto in Turchia: il Servizio nazionale della protezione civile invia nuovi aiuti Protezione Civile

Terremoto Turchia, vigili del fuoco italiani hanno estratto vivo un 22enne da sotto le macerie ad Antiochia Fanpage

