Terremoto in Siria e Turchia | più di 16mila morti e 60mila feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il numero deinelche il 6 febbraio ha colpito lae laha superato i 16.000, secondo fonti ufficiali e mediche, mentre continua il lavoro dei soccorritori in un freddo glaciale. Le vittime accertate insono 16.035, 3.126 quelle in. Altissimo anche il numero dei. Stando alle prime ricostruzioni sono almeno 62.914. Lo rende noto l’agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la tv di Stato Trt. Tra le macerie, nelle scorse ore, è stato trovato anche il corpo di un cittadino australiano tra le macerie di un edificio nella provincia meridionale di Hatay, in. Lo riferisce Nine News di Sidney. Si tratta di Can Pahali che era in vacanza in visita alla famiglia. A trovare il ...