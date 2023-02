Terremoto | il Governo dichiara lo stato d' emergenza per l' estero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci dire lodiper interventi all'“in ragione dell'eccezionale sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, che si manifesta come il più tragico evento di questo tipo a livello mondiale negli ultimi decenni, per le migliaia di vittime che ha causato, per l'alto numero feriti, dispersi e sfollati, oltre che per il numero di edifici pubblici e privati distrutti. La solidarietà attiva con il popolo turco e con quello siriano è per noi un imperativo categorico”,il ministro.Nell'ambito del comune Meccanismo di Protezione civile dell'Unione Europea, ha aggiunto Musumeci “ilpuò così fare il massimo per inviare squadre di ...