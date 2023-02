Terremoto | il bilancio dei morti sale a 20 000  I rifugiati di Aleppo | “Noi fuggiti in pigiama”

Sale a oltre 17.500 ildel devastanteche ha colpito la Turchia e la Siria. Lo riferiscono i dati ufficiali mentre le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie cominciano ...Continua a crescere ildelche ha devastato il sud - est della Turchia e il nord - ovest della Siria: ora si contano oltre 20mila vittime. Non si fermano le operazioni dei soccorritori alla ricerca, ...

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio supera 15'000 morti RSI.ch Informazione

Terremoto Turchia, cresce il bilancio delle vittime TGCOM

Si aggrava il bilancio del terremoto: 16mila vittime in Turchia e Siria ilGiornale.it

Terremoto Turchia oggi, ultima ora: oltre 5000 i morti Adnkronos

Terremoto in Turchia, nuova scossa nella notte: il bilancio è di oltre 5 mila morti. Aiuti da Russia e Ucraina Virgilio Notizie

Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a casa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...