(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite ina causa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la ...

L'agenzia ha inoltre confermato chele vittime accertate nel Paese sono almeno 12.391. . 9 febbraio 2023Per ilin Turchia e Siria si sono contati11.700 morti, ma i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti ...

Terremoto: finora quasi 63.000 i feriti in Turchia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto: finora quasi 63.000 i feriti in Turchia - Italia-Mondo Alto Adige

Terremoto: finora quasi 63.000 i feriti in Turchia La Prealpina

Terremoto Turchia-Siria, cosa sappiamo finora TGCOM

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 7900 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Sisma Turchia e Siria, bandiere della Nato a mezz'asta - Sisma Turchia e Siria, bandiere della Nato a mezz'asta RaiNews

Il bilancio dei terremoti in Turchia e Siria ha superato le 15.000 vittime: lo hanno reso noto funzionari dei due Paesi e fonti mediche. Almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia, secondo l'a ...Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a causa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la ...