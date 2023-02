Terremoto di magnitudo 3 5 a Siena | nessuna segnalazione di danni | scuole e università chiuse per i controlli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Undi3.5 è avvenuto mercoledì sera aalle 21.51. L’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa ad una profondità di 8 km con epicentro a 1 km dalla città del Palio. Due minuti più tardi è stata registrata un’altra scossa, di2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da. Di lì è partito uno sciame sismico, che ha poi fatto registrare altre scosse in successione: alle 21.58 di2.4, alle 22.02 di 2.1, alle 22.08 di 2.7 e alle 22.10 di2. Il sisma è stato avvertito distintamente dai cittadini ed in molti si sono riversati in strada per la paura, complice anche il dramma di queste ore in Turchia e Siria. La scossa è stata avvertita anche dai cittadini residenti nei comuni ...