Terremoto | Cdm | 6 mesi stato emergenza per intervento all' estero

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il Cdm, riunito oggi a Palazzo Chigi e presieduto dal vicepremier Antonio Tajani vista l'assenza del premier Giorgia Meloni, ha deliberato "la dichiarazione dellodiperall', per la durata di sei, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica araba di Siria il 6 febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, da attuare nella vigenza dellodi, si provvede nel limite di euro 11.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali", spiega ...

