Terremoto | a Siena sciame sismico per tutta la notte | Protezione Civile in allerta

, aprosegue lo sciame sismico iniziato questa notte, con la scossa di magnitudo 3,5. La Sala operativa della Protezione civile si è immediatamente attivata, per effettuare controlli e ...Gente in strada. Scuole chiuse. La terra che trema ancora. Alle ore 21:51 di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023 , si è registrata in Toscana una scossa didi magnitudo 3.5 . Epicentro:. A confermarle il sisma l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) . La popolazione è scesa in strada Lo spavento, amplificato dalle ...

Scosse di terremoto a Siena: 60 da ieri. Gente in piazza del Campo, nessun danno RaiNews

Terremoto a Siena: gente in strada, la scossa più forte di magnitudo 3.5 | Giovedì scuole chiuse in città TGCOM

Terremoto a Siena, controlli e verifiche costanti in tutto l'ospedale SienaFree.it

La gente scesa in strada in pantofole nella notte a Siena, paura per la scossa di terremoto: il vide RaiNews

Terremoto Siena, oggi nuova scossa: quasi 40 registrate nella notte Adnkronos

Siena: Prosegue lo sciame sismico iniziato questa notte, con la scossa di magnitudo 3,5 che ha avuto come epicentro la città di Siena. Oltre 40 le scosse registrare. La Sala operativa della Protezione ...La scossa avvertita alle 21.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa sera nella zona di Siena. La terra ha tremato alle 21.51 e al momento non vengono registrati danni ma ...