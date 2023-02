Terremoto a Siena | cosa sta succedendo L' esperto | Nessuna correlazione con la Turchia

Dario Albarello, professore ordinario di Geofisica: "ha una sismicità storica. Gli sciami possono durare anche mesi". Ecco cosa fare durante una scossa"Ho sentito tante volte le scosse dima una cosa come questa no. Mi ha lasciato ... Due studenti fuori sede dell'Università diinvece hanno deciso di tornare dalle loro famiglie, in ...

Scosse di terremoto a Siena: 60 da ieri. Gente in piazza del Campo, nessun danno RaiNews

Terremoto a Siena: gente in strada, la scossa più forte di magnitudo 3.5 | Giovedì scuole chiuse in città TGCOM

Terremoto a Siena, il punto di Sindaco e Prefetto: “Grande disciplina da parte dei cittadini” RadioSienaTv

Terremoto avvertito in provincia di Arezzo ArezzoNotizie

Terremoto Siena, oggi nuova scossa: quasi 40 registrate nella notte Adnkronos

A seguito dell’evento sismico registrato nel corso della serata di ieri, alle ore 21:51, nel territorio della provincia di Siena, il Prefetto di Siena ha immediatamente convocato il Centro ...La scossa più forte è stata avvertita intorno alle 21,30: la terra ha tremato con un'intensità di 3,5 gradi di magnitudo. Tanta paura e tanta gente si è riversata in strada. Uno sciame sismico… Leggi ...