Terna | prima società elettrica al mondo nel Sustainability Yearbook 2023

(Di giovedì 9 febbraio 2023)si conferma ancora una volta al vertice della sostenibilità' mondiale. La' guidata da Stefano Donnarumma e', infatti, fra le aziende incluse nella fascia di valutazione più' alta, denominata 'Top 1%', del '', la pubblicazione di riferimento curata da S&P Global, agenzia inzionale di rating che ha valutato le performance ESG di oltre 7.800 imprese mondiali. Grazie all'eccellente risultato di 91 punti (su 100) attribuiti da S&P Global nel 'CorporateAssessment 2022', informa una nota,ha registrato il miglior punteggio a livello mondiale tra le 250 utility elettriche analizzate che, in media, hanno ottenuto una valutazione di 50 punti. Per l'ottava volta in 14 anni di presenza ...