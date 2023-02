(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si conclude con la prima vittoria il cammino dell’maschile nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: glivincono in trasferta anella sesta giornata contro la, battuta per 0-3. L’, guidata da Lorenzo Nannoni, schiera in apertura John Oyebode (Sassari), che supera Adam Klajber per 0-3 (9-11, 8-11, 8-11). Nella seconda sfida Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) liquida Filip Delincak per 0-3 (3-11, 8-11, 8-11), infine Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) rimonta e batte Samuel Arpas, uscendo vittorioso dal ...

Domenica, invece, sempre a Verzuolo, circa settanta atleti (i migliori giovani giocatori piemontesi) si sono giocati leal Criterium finale per l'ammissione ai Campionati Italiani. ......presenza di società sportive del territorio e della Nazionale Italiana Paralimpica di, ...impegnati in importanti appuntamenti come i tornei internazionali validi per lea ...

Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre 2023: Slovacchia-Italia 0-3. Azzurri corsari a Bratislava OA Sport

Tennistavolo femminile, Qualificazioni Europei a squadre 2023: Repubblica Ceca-Italia 3-2. Azzurre battute ad Havirov OA Sport

A Ciampino il Tennistavolo protagonista nel weekend per le qualificazioni ai Campionati Italiani 2023 CastelliNotizie.it

Centrato l'obiettivo qualificazione ai campionati italiani di ... Valdarnopost

La Nazionale maschile a Bratislava per l'ultimo match di ... FITeT

Si conclude con la prima vittoria il cammino dell’Italia maschile nella prima fase delle qualificazioni agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal ...Sara Errani non è riuscita a qualificarsi al tabellone principale del WTA 250 di Lione, torneo di tennis che va in scena sul cemento della località francese subito dopo gli Australian Open. La giocatr ...