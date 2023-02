(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il canadese sconfitto in due set dal cinese Yibing Wu(STATI UNITI) - Francesdebutta con una vittoria e si qualifica per idel "Open", Atp 250 da 737.170 dollari in corso ...

Il canadese sconfitto in due set dal cinese Yibing Wu DALLAS (STATI UNITI) - Francesdebutta con una vittoria e si qualifica per i quarti del "Dallas Open", Atp 250 da 737.170 dollari in corso sul cemento della città texana. Lo statunitense, seconda testa di serie e bye al ...In top 20 scivola indietro Zverev (scaduti i punti della finale a Montpellier): ne approfittano(n. 14, best ranking) e Carreno Busta (n. 15). Tra gli italiani, risale Fognini che torna in top ...

Tennis: Tiafoe ai quarti a Dallas, eliminato Shapovalov Tiscali

Tennis, McDonald-Tiafoe Streaming GRATIS: dove vedere l’ATP di ... Footballnews24.it

Australian Open 2023, Frances Tiafoe: "Sto esprimendo il miglior tennis della mia vita, in passato ho fatto cavolate" OA Sport

Tennis: Australian Open. Nadal e Tiafoe sbarcano al secondo turno Tiscali

Francis Tiafoe: "Mi piacerebbe cambiare il modo in cui viene visto il tennis" Tennis World Italia

Il canadese sconfitto in due set dal cinese Yibing Wu DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Frances Tiafoe debutta con una vittoria e si qualifica per ...Negli ottavi di finale dell'ATP di Dallas si affronteranno McDonald e Tiafoe: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...