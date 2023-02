Tenerife Challenger 3 | sei italiani ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alessandro Giannessi, Giovanni Fonio e Stefano Travaglia portano a sei il numero complessivo diaididel3. Un’altra giornata proficua per il tennis tricolore nel torneo ATP75 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy. Prosegue l’ottimo momento di Alessandro Giannessi che si è aggiudicato il derby contro Raul Brancaccio per 6-3 6-2. Travaglia e Fonio hanno invece superato rispettivamente Oscar Gutierrez e Bu Yunchaokete. Nella giornata di venerdì torneranno in campo anche Francesco Maestrelli, Matteo Gigante e Riccardo Bonadio. I derby previsti sono due: Bonadio-Maestrelli e Travaglia-Giannessi. Giannessi: “Bello condividere questo con la famiglia” – Prosegue a gonfie vele il nuovo anno per Alessandro Giannessi. ...