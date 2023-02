Tempocasa e idealista insieme | da marzo via alla nuova partnership

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’accordo rappresenta un forte segnale di scambio e collaborazione tra i due big dell’immobiliare, franchising immobiliare con oltre 600 punti vendita in Italia, e, piattaforma di annunci immobiliari numero uno in Europa, uniscono le forze in unastrategica. Operativa dal 12023, l’intesa è orientatacrescita reciproca dei due player del settore del Real Estate edefinizione di un nuovo livello di efficienza operativa. «Graziefusione trae Casa.it ciascuna agenzia della rete biancoverde potrà ottenere maggiore visibilità con il cliente finale. Cliente che potrà cercare e vendere un immobile in modo ancora più semplice e smart. Questo perché ...

Roma, 3 feb. -, franchising immobiliare con oltre 600 punti vendita in Italia, e, piattaforma di annunci immobiliari numero uno in Europa, uniscono le forze in una nuova partnership strategica. ...E che trova conferma in un'indagine del portale immobiliare. Che pone la provincia di ... Commenta la titolare dell'agenziadi Bellaria: "L'affitto lungo non va più. Non si trovano ...

Tempocasa e idealista insieme: da marzo al via la nuova partnership idealista.it/news

ItaliaFintech: in 4 anni 10 mld alle pmi dalla finanza tecnologica SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Speciale Aumento Contributi 2023 Archivi SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Banco Desio: mutui a tasso variabile, al via rimodulazione piani di ... SimplyBiz - Dedicato a chi opera nel mondo del credito

Mercato immobiliare, la voglia di nuovo spinge le compravendite idealista.it/news

Tempocasa, franchising immobiliare con oltre 600 punti vendita in Italia, e idealista, piattaforma di annunci immobiliari numero uno in Europa, uniscono le forze in una nuova partnership strategica. O ...