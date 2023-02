Televoto Sanremo 2023 | come votare | codici | numero da fisso e mobile e quanto costa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023), ie i numeri da comporre da smartphone e telefono. Sì, avete capito: il Festival diè nel vivo e per la quarta volta consecutiva alla conduzione c’è Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e da quattro donne, ma la domanda dei telespettatori, che non attendono altro, è solo una:? Efare per decretare il vincitore di questa 73esima edizione? Chi dei cantanti in gara ‘prenderà il posto’ di Mahmood e Blanco, che hanno trionfato lo scorso anno con ‘Brividi’? Ecco tutte le informazioni utili sul, che sarà attivo a partire dalla terza serata, quella di giovedì 9 febbraio! Quando puòil pubblico a...