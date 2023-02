TATUAMI Tattoo Convention a Milano

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Torna la TATUAMI2023, appuntamento imperdibile dedicato a tutti gli amanti dell’arte del tatuaggio che si terrà sabato 11 e domenica 12 febbraio nei saloni dell’Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese. Giunta al suo undicesimo anniversario, la Tatuamisi è confermata una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di tatuaggi, riuscendo ad incrementare di anno in anno la presenza di pubblico. Alcuni tra i nomi caldi del panorama italiano del tatuaggio saranno presenti alla manifestazione. Fra questi Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in Italia), Amanda Toy (famosa per le sue colorate bambole dagli occhioni languidi, le matrioske, gli unicorni e gli arcobaleni fatati), Mamboer (noto per il suo stile “destrutturato” ...