(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nel capolavoro di Todd Field candidato agli Oscar, una straordinaria Cate Blanchett presta il volto a Lydia Tár, disegnando un personaggio di oscuro e inesorabile fascino. Una passione vibrante, profonda, quasi viscerale trapela dalle parole con cui Lydia Tár - per voce di Cate Blanchett - parla della musica e del suo significato. Che discetti dello stato d'animo di Gustav Mahler quando compose la Sinfonia n. 5, mostri al pianoforte le innumerevoli interpretazioni di una singola manciata di note di Johann Sebastian Bach o, citando il suo maestro Leonard Bernstein, esalti la capacità della musica di "parlarci di cosa proviamo più di quanto possa fare un milione di parole", Lydia Tár è attraversata da un'enfasi contagiosa: talvolta più sommessa, talaltra con una verve spiccatamente teatrale. In …

... candidato a sei premi Oscar tra cui Miglior film e Miglior regia, segue la storia di Lydia, la ... È folle,e commovente: non perdetelo. Le Pupille di Alice Rohrwacher È in gara per il ...... Ana de Armas ("Blonde") e Cate Blanchett (magnetica protagonista di "" che è stata tra le prime ... candidatura o non candidatura, "To Leslie" è un filme l'interpretazione di Andrea ...

Tár: un meraviglioso film sull'ambiguità e il potere Movieplayer

Tár: recensione FRAMED MAGAZINE

Cate Blanchett è Tár, direttrice d’orchestra talentuosa e predatrice: «Non ho mai voluto una vita... Io Donna

TÁR (dramma, 2022) recensione del film di Todd Field | Cinema | MSD MSD - masedomani.com