Tagli corti e gender fluid | istruzioni per l’uso

Leggi su amica

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Doja Cat con il suo micro pixie castano scuro. Demi Lovato che conferma il look androgino. Come lei anche Ariete. E persino Chiara Ferragni ha inaspettatamente deciso di darci uno optando per un nuovo box bob. Il trend dei rebel cut sta facendo il giro del globo, dai Grammy a Sanremo, confermandosi una sfida aperta contro le imposizioni sociali. Perché anche il gentil sesso – se così ancora si può definire – ha diritto alla comodità cone addiritturassimi. Le ispirazioni sono rétro e vanno dallo stile punk degli anni Settanta a quello grunge dei Novanta fino ai capelli a spazzola degli anni 2000. Ma sempre con incursioni nel repertorio maschile e pochi, anzi pochissimi, centimetri da gestire.2023: i migliori da provare Abbattere gli stereotipi ...