Tabellone Atp Cordoba 2023 | Schwartzman cerca il trionfo in casa | presente Cecchinato

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilprincipale dell’Atp 250 di, torneo in programma in Argentina dal 6 al 12 febbraio. Inizia la tradizionale campagna sul rosso sudamericano, con Diegochedi interrompere un periodo altamente negativo sulla terra battuta di. L’argentino è il primo favorito di un seeding composto solo da tennisti locali e spagnoli. Ci proverà Marcoa conquistare un risultato positivo, su una superficie che gli ha sempre regalato molte gioie nel corso della sua carriera professionistica. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1)vs (WC) J.M. ...

In questa stagione avrà la possibilità di misurarsi con tornei più importanti, la sua classifica attuale gli permetterà di entrare direttamente inin buona parte degli250 come il ...Danilo Gori ILDELL'250 DI CORDOBA Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Atp 250 Montpellier: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

ATP Montpellier, il tabellone: ci sono Sinner e Sonego, potrebbero ... Ubitennis

ATP Montpellier 2023: il tabellone. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ... OA Sport

Luciano Darderi fa centro a Cordoba: primo tabellone ATP e prima ... Tiscali

ATP Cordoba, il tabellone: nove argentini in gara, Cecchinato unico italiano Ubitennis

Si sono conclusi gli incontri di primo turno e hanno preso il via quelli di secondo al torneo ATP 250 di Dallas, e subito c’è da rilevare una grande sorpresa all’interno del torneo. Dovendo però parti ...'Quest'anno posso entrare in Top 30'. Si è dato un obiettivo ambizioso Wu Yibing, numero 97 del mondo e secondo cinese di sempre entrato in Top ...