Svegliarsi stanchi | quali rimedi per un sonno tranquillo e rigenerante?

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Life&People.it Dormire è uno dei grandi piaceri della vita, permette di rilassarci, scaricare le tensioni accumulate durante il giorno ed è necessario per il corretto funzionamento del nostro organismo: ma perché spesso capita di, anche dopo aver dormito otto-nove ore? Capita di frequente che, nonostante una routine ferrea, ci si senta particolarmente spossati al risveglio. Come fare per risolvere questo insidioso problema? Perché capita digià? Lo stress della vita quotidiana, la frenesia, i pensieri personali e lavorativi contribuiscono a rendere il propriopiù agitato. Riuscire a staccare la spina dalla fatica della vita di tutti i giorni non è sempre così semplice e, spesso e volentieri, ci si lascia soffocare dai problemi che incorrono durante la ...