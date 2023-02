Sussurri e grida | luci e ombre | questa è l’Italia | che piaccia oppure no…

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In Italia può succedere che una ricorrenza, civile o religiosa, con il tempo esaurisca la sua attrattiva e si sposti sempre più verso la zona sfumata del ricordo, talvolta spingendosi fino al bordo dell’orrido dell’oblio. Tali eventi sono utili per ribadire che l’eccezione, giusto quanto a suo tempo affermò il pensatore francese Blaise Pascal, molto spesso conferma la regola. Tali eccezioni sono tetragone a ogni forma di impedimento, e si ripresentano anno dopo anno, anche se il mondo dovesse essere, come lo è ora, a un passo dalla debacle. Nel Paese una manifestazione, più precisamente un contenitore di sketch per la maggior parte canori, è sul gradino centrale del podio dell’audience. Ricorre una volta l’anno dalla sua prima edizione, alla fine del decennio ’40, sempre in questo periodo. A seconda dello stato d’animo di chi esprime un commento, lo stesso va sul “è uno spettacolo ...