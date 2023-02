Surf | Leonardo Fioravanti fa la storia ed è secondo nel Billabong Pro Pipeline!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non arrendersi mai.aveva dovuto fare i con le regole rigide del Championship Tour dil’anno passato: taglio dei migliori 22 atleti del ranking a metà stagione per proseguire nella seconda parte. Il Margaret River Pro aveva sancito per il nostro portacolori l’interruzione del percorso nel circuito internazionale maggiore. E dunque Leo si è cimentato nelle Challenger Series, a caccia dei punti necessari per ottenere nuovamente l’accesso al Tour 2023. Persono arrivati un quinto posto nel Boost Mobile Gold Coast Pro, due terzi nel GWM SydneyPro e nel Ballito Pro e soprattutto la vittoria nell’EDP Vissla Pro Ericeira di questa settimana. L’affermazione netta, con 16.25, contro l’australiano Ryan Callinan è valsa la certezza per ilista ...

