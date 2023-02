Superlega | Reichart | «Sono emersi enormi squilibri nel continente e club con storia e gloria non sono più in grado di competere»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bernd, CEO di A22, ha rilanciato ufficialmente il progetto. Ecco le sue dichiarazioni in merito Bernd, CEO di A22, ha rilanciato ufficialmente il progetto. LE PAROLE – «Lo scorso ottobre abbiamo avviato un dialogo sul futuro del calcio europeo. Da allora abbiamo parlato con oltre 50e altre parti interessate. La grande maggioranza condivide che le fondamenta del calcio europeoin pericolo. E’ tempo di cambiamento. E il calcio perè a un punto di svolta.nelconnon ...

E' tornato in auge il progetto della, fortemente voluto da Real Madrid, Barcellona e Juventus. Questa volta la competizione - come annunciata dall'amministratore delegato dell'A22- sarà aperta a un ampio ventaglio di ...La A22 Sports Management non molla e rilancia presentando, sulle pagine di "El Pais", il nuovo modello dia cui sta lavorando. Un documento, quello fornito dal Ceo Bernd, che parte ...

In attesa della sentenza della Corte di Giustizia Europea che si pronuncerà sulla legalità e sulla compatibilità del monopolio UEFA con il quadro delle libertà, dei principi e dei valori fondamentali ...