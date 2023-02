Superlega | Reichart | 'Il caso Juve non preoccupa' E non chiude a un ruolo per Agnelli

... laora promette di diventare un torneo aperto a cui partecipino tra le 60 e le 80 squadre divise in gironi. Berndha stilato i ' dieci principi per un campionato europeo di calcio'...Il progetto dellaè pronto a rilanciarsi con la società A22 intenzionata a far decollare la nuova ... Berndche ha dichiarato all'Ansa: "Preoccupato per la situazione della Juventus ...

Reichart: 'La Superlega risolverà i problemi del calcio. Nuovo format e fair play finanziario, i top club sono pronti' Calciomercato.com

Superlega, Reichart spiega il nuovo format: "No circolo elitario e un fair play finanziario più... Milan News

Reichart: «Superlega Tempo di cambiamento, i club condividono» Juventus News 24

Superlega, Reichart: “Ecco il nuovo format. Champions Troppe partite inutili” Tuttosport

Superlega, il Ceo Reichart: "Basta minacce dall'Uefa, i club devono essere padroni del loro destino" la Repubblica

Il progetto della Superlega è pronto a rilanciarsi con la società A22 ... Sul momento che sta attraversando il club bianconero è intervenuto l'ad di A22, Bern Reichart che ha dichiarato: "Preoccupato ...Esce allo scoperto sui social con l’idea del nuovo format il CEO di A22, Bernd Reichart, che promuove il nuovo progetto di Superlega. “Lo scorso ottobre abbiamo avviato un dialogo aperto sul futuro ...