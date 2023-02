Superlega | presentata la nuova proposta | come cambia la competizione!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A22 Sports Management, società europea per lo sviluppo commerciale dello sport, ha presentato quelli che ad oggi sono i risultati preliminari di un ampio dialogo con gli stakeholder in tutta Europa riguardante il futuro del calcio per i club. L’amministratore delegato di A22 Bernd Reichart si è confrontato con quasi 50 club europei e con gli stakeholder, i quali concordano nel valutare critica la situazione e le dinamiche del calcio europeo attuale, mettendo in discussione le radici e le fondamenta del movimento stesso. Queste le parole dell’AD tedesco: “ I club si assumono tutti i rischi imprenditoriali, ma troppo spesso sono costretti a rimanere in disparte quando vengono prese le decisioni chiave e si ritrovano ad assistere allo sgretolamento delle loro fondamenta sportive e finanziarie. Il nostro dialogo è stato onesto, diretto e fruttuoso. Siamo giunti a conclusioni chiare ...