Super Bowl 2023 | quali star parteciperanno allo show di contorno? Ospiti e cantanti | c’è Rihanna!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio (ore 00.30 italiane) andrà in scena l’attesissimo. La finale della NFL, il campionato statunitense di football americano, promette grandissimo spettacolo e come da tradizione un’intera Nazione si riunirà davanti al televisore. Non ci sarà soltanto l’imperdibile partita tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, ma anche unmusicale da godersi con grande attenzione. L’Half Time, ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervdell’incontro), sarà tenuto da Rihanna. Chris Stapleton avrà invece l’onore di cantare l’inno nazionale prima dell’incontro. Babyface intonerà America the Beautiful. Foto: Lapresse

Ora che ci siamo messi alle spalle la pantomima del Pro, l' all - star game del football che sembra interessare solo alla NFL, inizia sul serio laWeek, la settimana completamente dedicata all'avvicinamento all'evento sportivo dell'anno, quello che per una volta all'anno unisce in maniera totalizzante un paese enorme e incredibilmente ...... che ha guadagnato il 6,5% dopo ricavi in rialzo del 4% grazie alla trasmissione della Coppa del Mondo e del football americano e alla previsione di ricavi pubblicitari record per ildi ...

Super Bowl 2023: ecco dove, come e quando vederlo Hynerd.it

Perché le pubblicità del Super Bowl sono più importanti delle altre Il Post

La Nfl sarà trasmessa su Dazn: accordo per i prossimi dieci anni La Gazzetta dello Sport

Scream VI, il pericolo bussa alla porta nello spot del Super Bowl 2023 [VIDEO] Best Movie

Scream VI: ecco lo spot del Super Bowl! ComingSoon.it

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio (ore 00.30 italiane) andrà in scena l’attesissimo Super Bowl 2023. La finale della NFL, il campionato statunitense di football americano, promette gran ...Il right tackle di Philadelphia si prepara aumentando peso e massa muscolare grazie alla «poltiglia mostruosa» consigliatagli da un culturista ...