“Strepitosa” Monica Bertini | dalla canotta fuoriesce il davanzale | spettacolo assurdo | tachicardia e palpitazioni – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023)fantastica su Instagram: la conduttrice ha pubblicato un nuovo scatto da paura in cui ha messo in mostra tutto il suo décolleté. Nella lista delle giornaliste più brave e talentuose d’Italia non può proprio mancare. La nativa di Parma, dopo tanta gavetta e tante super esperienze, è diventata il volto di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.