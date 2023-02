(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il, in una statistica, è la. I numeri della formazione in testa all’Il titolo è forte, ce ne rendiamo conto. Ma i numeri non mentono e traducono con certezza indubitabile che in una voce è in Olanda che si ha una vera e propria eccellenza. Prendendo in esame i principali campionati(Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Liga e appunto l’), nessuno ha segnato così tanti gol da fuori area come il. I Rotterdammers dalla distanza ne hanno già confezionati 15, più di ogni altro ed è anche così che si può spiegare il primato in classifica. Che non è casuale, perché la formazione di Arne Slot è da 6 giornate che viaggia da sola in testa, ha avuto un massimo vantaggio di 4 ...

... ma un dato statistico): una sconfitta (in casa col Psv), 5 pareggi (gli ultimi due i meno "colpevoli", arrivati con Twente e Feyenoord, due big dell'). Ajax - Volendam ...... pareggiare Nelle prime due gare del 2023 il Psv aveva fatto ciò che non gli era mai riuscito per tutta la prima fase dell': pareggiare. Due divisioni della posta che avevano segnalato ...

STATS – Eredivisie: c'è una cosa dove il Feyenoord è la squadra migliore d'Europa Calcio News 24

STATS – Eredivisie, il Psv torna alla vittoria Calcio News 24

STATS – Feyenoord-Psv, spettacolo come all'andata Calcio News 24

STATS – Ajax-Twente 0-0, quando è meglio giocare in 10 Calcio News 24

STATS – Feyenoord-Ajax 1-1, un braccio di ferro senza vincitore Calcio News 24

Esports data company HUDstats and the KNVB (Royal Dutch Football Federation) have partnered ahead of the upcoming FIFAe Nations Cup, a FIFA 23 esports tournament. We use cookies on our website to give ...Domani pomeriggio sfida di ritorno tra Feyenoord e Psv Eindhoven: all’andata era finita 4-3 per il Psv, che in trasferta però fatica Domani, fischio d’inizio ore 14,30, l’Eredivisie vivrà uno degli ...