Starlink | Musk stacca la spina a Zelensky

(Di giovedì 9 febbraio 2023) SpaceX, la compagnia Usa di Elonche fornisce connettività internet attraverso i satelliti, ha preso provvedimenti per impedire all’esercito ucraino di utilizzare i suoi servizi per controllare i droni. SpaceX ha impedito all’esercito ucraino di utilizzare la rete di satellitiper controllare i droni SpaceX, che ha fornito gratuitamente all’esercito ucraino migliaia di kit per le comunicazioni a banda larga, “non è mai stato pensato per essere utilizzato come arma”, ha dichiarato il presidente della stessa azienda americana, Gwynne Shotwell. L’Ucraina, secondo riferiscono i media internazionali, ha fatto uso dei velivoli senza pilota per individuare le posizioni nemiche, per indirizzare i proiettili a lungo raggio a lungo raggio e sganciare bombe collegandoli attraverso i satelliti della rete ...

SpaceX , l'azienda aerospaziale di proprietà di Elon, intende impedire alle forze armate ucraine di utilizzare i terminaliper il pilotaggio remoto di droni d'attacco o per altri scopi ...Pochi mesi fa la FCC ha concesso l'autorizzazione a SpaceX per lanciare fino a un quarto dei 30.000 satelliti della retedi Elon, migliaia sono già nello spazio, mentre nelle scorse ore, sempre la FCC, ha concesso l'autorizzazione definitiva per i primi lanci dei satelliti di Amazon Project Kuiper, per ...

Elon Musk's SpaceX should choose sides between Ukraine and Russia, a senior Ukrainian official said on Thursday, after the company said it was curbing Kyiv's use of Starlink internet devices for ...