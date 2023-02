«SPID Day» | a Treviolo una giornata dedicata all’identità digitale da creare | conoscere e usare

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lo «» è uno strumento estremamente utile per avere a che fare con la pubblica amministrazione, ma ancora troppo spesso è visto come qualcosa di “burocratico”, difficile e, in termini digitali, poco user friendly. Proprio per questo, il Comune diorganizza unasemplice, gratuita e per tutti: adulti e minorenni