L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha diffuso le immagini del razzo Soyuz - 2.1a che lancia dal cosmodromo del Kazakistan unacargo di approvvigionamento Progress MS - 22 verso la Stazione spaziale internazionale (ISS). 9 febbraio 2023Missione compiuta: Cristoforetti saluta dalloL'attracco dellacargo alla Iss è previsto per domani mattina, poco prima delle 10 ora italiana. A portare in orbita il nuovo cargo, l'...

Lanciata all'alba navetta cargo Progress con un razzo Soyuz ... Agenzia ANSA

Spazio, navetta cargo lanciata con razzo russo Soyuz verso l'Iss - Il ... Il Sole 24 ORE

Venti anni fa la tragedia dello shuttle Columbia - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Russia-Usa, prima operazione di soccorso nello spazio - Scienza ... Agenzia ANSA

Spazio Civico: “Bando regionale per acquisto autobus elettrici ... Bisceglie24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Rss • Libri Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine ...