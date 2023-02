SpaceX | stop a uso Starlink a Kiev per controllare i droni

(Di giovedì 9 febbraio 2023)ha preso provvedimenti per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio internet satellitaredell'azienda per, ha dichiarato ieri il presidente di

Il servizio internet satellitare Starlink di, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, "non è mai stato pensato per essere ...... "Giornata storica" 09:37 Ucraina, Premier Estonia: "Diamo a Kiev asset congelati alla Russia" 09:13 Ucraina, la Cina al G7: "No a sanzioni unilaterali, proteggiamo l'economia" 08:57: "...

SpaceX ha preso provvedimenti per impedire all'esercito ucraino di utilizzare il servizio internet satellitare Starlink dell'azienda per controllare i droni, ha dichiarato ieri il presidente di SpaceX ...Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, che ha fornito all'esercito ucraino comunicazioni a banda larga per difendersi dalle forze armate russe, «non è mai stato pensato per essere ...