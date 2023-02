Sono arrivate le prime 15 candidature e ogni martedì arriveranno le nuove proposte supportate da uno dei 400 Amici della Domenica

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La grande macchina è partita: il Premio Strega, il più ambito fra i premi letterari italiani, apre le danze e rivela i primi 15 autori candidati per l’edizione 2023. Premio Strega 2022, la vittoria va a Mario Desiati con “Spatriati”, inno agli irregolari X Al via il Premio Strega 2023, poi, come stabilisce il nuovo regolamento,...