Sonia Bruganelli | un suo like su Twitter fa scatenare il panico

(Di giovedì 9 febbraio 2023) È bastato undisuper farilfra i fan del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio l’opinionista ha messo un apprezzamento ad un tweet in cui è stata menzionata: “Bisogna prendere dei provvedimenti perché un comportamento del genere non è giustificabile mai” – si legge nel tweet apprezzato da– “Lui è un bullo e i suoi adepti lo seguono come dei cagnolini. Mai visto uno schifo simile!” con tanto di hashtag #FuoriTavassi, #IoStoConAntonella e #Donnalisi., nel tweet incriminato viene dato del bullo a Tavassi Nel tweet incriminato apprezzato dac’è anche un video in cui si vede Edoardo Tavassi dire di voler smettere di ...

A poche ore dalla nuova puntata del GF Vip , che andrà a sfidare coraggiosamente la terza serata del Festival di Sanremo 2023, una buona fetta del popolo web se la prende con. Cosa ha combinato di così grave l'opinionista per venire accusata da una buona fetta di fan del GF Vip, il like al tweet contro Tavassi Nelle ultime ore...Ovviamente sul web impazzano le polemiche visto anche le parole dello scorso lunedì diche aveva fatto trapelare questa tattica.

