Sondaggi Lab2101 | Fdi e Pd in calo | in crescita Lega e FI

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Fratelli d’Italia registra undei consensi nelle intenzioni di voto registrate il 4 febbraio dairealizzati per Affaritaliani.it. Rispetto alla precedente rilevazione, Fdi perde tre decimi scivolando al 28,5%. Nel centrodestra ildi Fdi viene compensato dalladelle altre gambe dell’alleanza: lasale al 9,5%, Forza Italia al 7% e Noi Moderati allo 0,6%. In negativo le variazioni di consenso del centrosinistra a cominciare dal Partito Democratico che cala di due decimi al 15,5% mentre Articolo 1, che presto confluirà nei dem, cede un decimo attestandosi all’1,1%, completano il quadro Alleanza Verdi/Sinistra Italiana che sfiora il 4% e +Europa data stabile al 2,8%. In totale l’area di centrosinsitra raccoglie il 23,3%, due decimi in meno ...

Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana ...1% medio ma solo al 7% per Ixè e sopra il 9% per. Analogo discorso per la Lega , ferma all'...: Fdi torna a crescere, battuta d'arresto per il M5S Dopo il calo torna subito a crescere Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto registrate daiil 22 gennaio per ...

Sondaggi Lab2101: Fdi apre il 2023 in crescita Termometro Politico

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia torna a salire: giù il M5s di Conte, il ... Fanpage.it

Sondaggi Lab2101 | Fdi torna a crescere | battuta d'arresto per il M5S Zazoom Blog

FQChart, sondaggi congelati: grande attesa per le Regionali e la fine del congresso del Pd Il Fatto Quotidiano

FQChart: stabile Fratelli d’Italia, M5s secondo partito. Arretrano Verdi-Sinistra italiana Il Fatto Quotidiano

Fratelli d'Italia registra un calo dei consensi nelle intenzioni di voto registrate il 4 febbraio dai sondaggi Lab2101 ...Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici ... 8,1% medio ma solo al 7% per Ixè e sopra il 9% per Lab2101. Analogo discorso per la Lega, ferma all’8,7%, che ...