Somma Vesuviana | rapina a mano armata in un tabacchi | portate vie sigarette

Leggi su 2anews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I malviventi, armati, hanno portato via come bottino del colpo messo a segno in un, decine di stecche didi varie marche e il cellulare di un cliente. Hanno minacciato una dipendente e portato via decine di stecche didi varie marche., nelle prime ore del giorno, a