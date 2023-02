Snowboard | Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia Spiccano Moioli | Visintin e Fischnaller

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Idiandranno in scena a Bakuriani (Georgia) dal 19 febbraio al 5 marzo. Gli azzurri puntano a essere grandi protagonisti in questa rassegna iridata. Michelainsegue la medaglia d’oro nellocross dopo aver conquistato sei medaglie iridate (ma mai il titolo). La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 può fare la differenza al pari degli attesi Raffaella Brutto, Lorenzo Sommariva e Omar, anche in ottica gare a coppie miste (Italia d’argento ai Giochi di Pechino 2022). Attenzione all’eterno Rolandnelloalpino, dove ha già vinto sei medaglie (tra cui l’oro nel PSL ormai otto anni fa). Possono sognare in grande anche Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March e Marc Hofer. Si spera in ...