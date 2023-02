Snowboard | Mondiali | 17 azzurri in gara a Bakuriani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - E' stata annunciata la squadra italiana che prenderà parte aidi, in programma a, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo. Glidellocross proveranno a riportare in patria la medaglia d'oro iridata che manca da Kreischberg 2015, vinta grazie a Luca Matteotti; Michela Moioli tenterà di aumentare il suo palmares ai: la campionessa bergamasca ha in bacheca ben quattro medaglie individuali (un argento a Idre Fjall 2021 e tre bronzi a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Solitude 2019), e due argenti nel team event ottenuti con Omar Visintin nel 2019 e Lorenzo Sommariva nel 2021. Stesso bottino per Roland Fischnaller, nelloalpino: il 42enne capitano azzurro può vantare sei ...