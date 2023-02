SNAI – Serie A | Milan | prima della Champions c' è il Torino Il ritorno alla vittoria rossonero a 1 | 80 | colpo granata a 4 | 75

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) - La squadra di Pioli, che non vince da cinque partite, apre il 22° turno da favorita. Lazio-Atalanta big match con i biancocelesti avanti a 2,40. Napoli facile con la Cremonese: «1» a 1,19. Chiude Samp-Inter: Inzaghi in pole a 1,45o, 9 febbraio 2023 – Quello che precede ildelle coppe europee è un altro turno di campionato che si svilupperà su quattro giorni. Il, impegnato martedì incontro il Tottenham, sarà lasquadra a scendere in campo: venerdì sera, a San Siro, arriva una ridossozona Europa e che in casa dei rossoneri – seppur ai tempi supplementari – ha già vinto in Coppa Italia. Le quoteper il primo anticipo22esima giornata di campionato restano a ...

Nonostante il periodaccio, le quoteper il primo anticipo della 22/a giornata diA restano a favore di Pioli, con l' "1" a 1,80, "X" a 3,55, "2" a 4,75.

1,19 è l'offerta più bassa dell'intero fine settimana di Serie A, mentre un altro pareggio nei 90' schizza a 7,25, con il ...