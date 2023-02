(Di giovedì 9 febbraio 2023) Leggi Anche Manovra,fino al 31 marzo solo per iLeggi Anche Lavoro agile, contanti, voucher e vacanze: un 2023 nuovo per il nostro portafogliotoanche ...

Proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 della possibilita' per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati della possibilita' di lavorare in, essendo adibiti ad altre mansioni e a retribuzione piena. La misura aveva bisogno di coperture, in particolare per i dipendenti della Pa che sono stati reperiti oggi dal Governo: 16 ...La proposta di emendamento, presentata dal Pd, è stata approvata all'unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali al Senato. Si andrebbe a estendere fino a fine giugno, nel settore ...

Smart working, proroga al 30 giugno per fragili e genitori di minori sia nel pubblico che nel privato TGCOM

Milleproroghe, proroga smart working fino al 30 giugno per genitori e fragili nel privato Il Sole 24 ORE

Proroga smartworking per genitori under-14 e fragili nel privato - Economia Agenzia ANSA

Prorogato fino a giugno lo smart working per genitori e lavoratori fragili Open

Stop allo smart working per i fragili, sì alla pensione a 72 anni per i medici. E il canone Rai esce dalla bol ilmessaggero.it

Lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato sarà prorogato fino al 30 giugno. Lo prevede un emendamento al Milleproroghe presentato dal ...Smart working fino al 30 giugno 2023 per lavoratori fragili e genitori con figli minori di 14 anni: la proroga è stata approvata e prevede il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali «a ...