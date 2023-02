Smart working fragili | “proroga fino al 30 giugno”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) –per i lavoratoritoal prossimo 30. L’annuncio è del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: “Con l’emendamento al Milleproroghe confermiamo l’attenzione del Governo per i lavoratori, investendo risorse per la tutela e la salvaguardia di quelle categorie di dipendenti del comparto pubblico a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione”, sottolinea. Il decreto Milleproroghe è stato approvato oggi dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, che hanno conferito quindi il mandato ai relatori Balboni e Damiani dopo aver votato gli emendamenti. Il testo è atteso ora martedì 14 in Aula, alle ore 16.30. “Non era un risultato scontato – prosegue Zangrillo – ma abbiamo lavorato ...

Proroga al 30 giugno 2023 delloper i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato anche in assenza degli accordi individuali e " a condizione che tale modalità sia compatibile ...Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo sulla proroga delloper i lavoratori fragili fino al 30 giugno. 'Non era un risultato scontato - prosegue Zangrillo - ...

Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. Smart working fino a giugno per i lavoratori fragili. Ecco tutte le ... Quotidiano Sanità

Smart working: il datore di lavoro può nominare più di un... PuntoSicuro

Smart working e sorveglianza sanitaria: a chi dovrebbe spettare il controllo Ipsoa

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working: i chiarimenti del Ministero del Lavoro Lavoro e Diritti

Nella mattinata odierna è stato prorogato sino al prossimo 30 giugno lo smart working per i lavoratori fragili e per tutti i genitori con figli minori di 14 anni. Tale proroga è stata disposta anche ...Lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni sia nel settore privato che nel pubblico sarà prorogato fino al 30 giugno. È quanto prevede un emendamento al Mil ...