Siria e Turchia | quasi 20mila i morti | arriva responsabile Onu

I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini diprotezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l'igiene ...Tajani, "L'Italia non è isolata" Terremoto in, le ultime notizie. Il bilancio supera i 12.000 morti. Tajani: "Dispersa una famiglia italiana di originie siriana. Nessuna notizia di ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Specchio dei tempi, oltre 1200 donazioni per il terremoto in Turchia e Siria: vicini a 200.000 euro di raccol… La Stampa

Terremoto Turchia e Siria, quasi 20mila morti. Persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 17.500 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

«Ormai è un'operazione di recupero». E la rabbia in Siria e Turchia cresce | il manifesto Il Manifesto

Roma, 9 feb. (askanews) - Mentre le Nazioni Unite preannunciano l'arrivo del responsabile degli Aiuti Umanitari Griffiths nella regione tra Siria e Turchia colpita dal devastante terremoto di due ...Apple si unisce al dolore delle famiglie delle quasi 20mila persone che hanno perso la vita a causa della violenta ondata sismica che ha colpito Turchia e Siria all'alba di lunedì. L'Apple Store ...