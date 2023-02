Siria e Turchia | oltre 20mila le vittime del terremoto L’Italia dichiara lo stato di emergenza per intervento all’estero per i soccorsi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sono salite ad20.000 ledel devastanteche nelle prime di ore di lunedì scorso ha colpito lae la. Nello specifico, il numero totale delleaccertate è ora 17.134 ine 3.317 in. Numeri da apocalisse. Trascorse100 ore dalla prima violentissima scossa, cui ha fatto seguito una seconda e poi un lungo sciame sismico, si fa sempre più flebile la speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie in entrambi i Paesi. Secondo Afad, l’organizzazione di soccorso turca, laha registrato sin qui anche70mila feriti. La risposta deista facendo irritare buona parte dell’opinione pubblica turca, ...

Sono oltre 20mila le vittime del devastante terremoto che ha colpito, 17.134 quelle confermate dalle autorità di Ankara, le restanti 3.317 in territorio siriano, da dove le informazioni arrivano in maniera più frammentaria. 'E' il disastro del secolo', ...In poche ore sono state tante le donazioni a CRI tramite il proprio sito, a sostegno della campagna di raccolta fondi per l'emergenza terremoto in. 'Grazie alla generosità di tanti che donano alla Croce Rossa Italiana con grande partecipazione e vicinanza, di fronte a quella che è una catastrofe immane che ha colpito intere ...

Applausi e abbracci hanno salutato oggi il salvataggio di una madre e i suoi due figli dalle macerie della loro casa nella provincia di Kahramanmaras a 78 ore dal devastante… Leggi ...0:49 Potente terremoto in Turchia e Siria: centinaia di morti play 2569 • di askanews 1:42 Terremoto in Turchia e Siria, USGS: “Possibili 10mila morti” play 21451 • di Videonews 0:58 Terremoto in ...