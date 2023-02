Sinodo anglicano dice no a nozze ma sì a benedizione coppie gay

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I matrimoni fra persone dello stesso sesso potranno essere benedetti, ma non celebrati a mo' di sacramento. Lo ha stabilito ildella Chiesa d'Inghilterra - confessione di riferimento nella ...

Impegnati in prima linea ad aiutare chi non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese " si tratta spesso di insegnanti, infermieri e impiegati ", i membri delhanno raccontato la loro ...La Chiesa d'Inghilterra ha votato a favore della benedizione dei matrimoni civil i tra coppie omosessuali. Ilgenerale, dopo quasi otto ore di dibattiti nell'arco di due giorni, ha approvato con 250 voti a favore e 181 contrari la proposta dei vescovi, volta a porre fine ad anni di divisioni ...

