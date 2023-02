Sinner-Sonego | ATP Montpellier 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’azzurro Jannikscenderà in campo domani, venerdì 10 febbraio, nel torneo Open Sud de Francedi tennis, di categoria ATP 250: a, in Francia, nel terzo incontro dalle 12.30 sul Campo Patrice Dominguez, l’italiano, testa di serie numero 2 del tabellone, affronterà il derby contro il connazionale Lorenzo. Il match tra Jannike Lorenzoverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno HD, Sky Sport Tennis HD e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV, Sky Go, Now e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di. ATP Cordoba, Marco Cecchinato costretto al ritiro negli ottavi di finale contro Federico ...

Il tennista torinese sconfigge in due set il serbo Krajinovic. Ora la sfida inedita con ...COURT PATRICE DOMINGUEZ Dalle 12:30 - Doppio Non prima delle 14:30 - Halys vs Fils A seguire -vsNon prima delle 19:00 - Rune OR Huesler vs Basilashvili OR Barrere A seguire - Coric vs ...

L’azzurro Jannik Sinner scenderà in campo domani, venerdì 10 febbraio, nel torneo Open Sud de France 2023 di tennis, di categoria ATP 250: a Montpellier, in Francia, nel terzo incontro dalle 12.30 sul ...Lorenzo Sonego, sconfiggendo il serbo Filip Krajinovic per 7-5 6-1, si guadagna il diritto di affrontare per la prima volta in carriera Jannik Sinner, che ha usufruito ieri del forfait dell’ungherese ...