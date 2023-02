Sindrome di Munchausen | ecco cosa spinge una madre a provocare sofferenza al suo bambino | “Così vogliono attirare l’attenzione su di sé” Ecco i segnali d’allarme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Spruzzare un deodorante al figlio piccolo per farlo stare male e ottenereattenzione dagli altri. Il caso dellaarrestata per avere procurato danni al suoci porta a conoscere una patologia psichica, la “diper procura”, “una malattia psichiatrica abbastanza rara, ma che non va sottovalutata, in cui viene procurato un danno alla persona da accudire, un figlio o un disabile, perché in questo modo, indirettamente, si attirasu se stessi”, spiega Emi Bondi, Presidente SIP – Società ‘italiana di Psichiatria – e direttore del Dipartimento di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Nella maggioranza dei casi”, continua Bondi, “si tratta di mamme biologiche che agiscono su bambini piccoli sia facendo ai medici continue ...